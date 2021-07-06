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Садовый тент шатер Green Glade 1057 от солнца для кемпинга туризма и путешествий
Садовый тент шатер Green Glade 1057 от солнца для кемпинга туризма и путешествий ##от компании## 2255 by - онлайн гипермаркет - ##фото## 1
-20%

Садовый тент шатер Green Glade 1057 от солнца для кемпинга туризма и путешествий

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383 руб 479 руб
В наличии
Код: 96381568

Доставка

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Описание

Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 96381568

Садовый тент шатер Green Glade защитит Вас от жаркого солнца или проливного дождя, сделает его ярким и запоминающимся, не позволив погодным условиям испортить Ваш отдых. Благодаря многофункциональности и мобильности его можно использовать в разных сферах деятельности. Он идеально подойдет для организации праздника на свежем воздухе, летнего кафе и для отдыха на природе в кругу друзей и родных. Конструкция тента выпонена из высокачественных материалов, которые стойко переносят любые погодные условия, что обеспечивает их долговечность. Главным преимуществом садового шатра является легкость сборки и компактность хранения.

Техническое описание

  • Материал тента: полиэстер
  • Плотность материала: 160 г/м²
  • Материал каркаса: металл 
  • Количество стоек: 6 
  • Профиль каркаса: круглый
  • Высота: 250 см 
  • Площадь: 18 м²
  • Количество входов: 6
  • Длина: 600 см
  • Ширина: 300 см
  • Вес 21 кг
  • Габариты в упаковке: 125х25х28 см

Полезная информация

  • Страна производства из предпоследней поставки была: Китай
  • Гарантия: 2 недели
  • Дополнительно: www.lex-s.ru
  • Приносим свои извинения, если комплект поставки, габариты, описание, технические характеристики, внешний вид, страна производства в описании и цвет товара оказались неточными. Производитель может изменить эти параметры без предварительного уведомления.

Характеристики

Код товара
96381568
Состояние
Новое
Срок поставки
1-2 дня
Поставщик
ИП Гвай Дмитрий Анатольевич, Минская обл., Смолевичский р-н, п. Усяж, улл. Школьная, 9
Сервисный центр
ЧУП Дримлайн, г. Минск, ул. Кальварийская, 1-005, +375-17-222-48-12, +375-17-306-39-99, +375-17-306-49-99.
Группа товаров
36
Сроки действия скидки
с 06.07.2021 по 09.07.2021

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