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Садовый тент шатер Green Glade защитит Вас от жаркого солнца или проливного дождя, сделает его ярким и запоминающимся, не позволив погодным условиям испортить Ваш отдых. Благодаря многофункциональности и мобильности его можно использовать в разных сферах деятельности. Он идеально подойдет для организации праздника на свежем воздухе, летнего кафе и для отдыха на природе в кругу друзей и родных. Конструкция тента выпонена из высокачественных материалов, которые стойко переносят любые погодные условия, что обеспечивает их долговечность. Главным преимуществом садового шатра является легкость сборки и компактность хранения.

Техническое описание

Материал тента: полиэстер

Плотность материала: 160 г/м²

Материал каркаса: металл

Количество стоек: 6

Профиль каркаса: круглый

Высота: 250 см

Площадь: 18 м²

Количество входов: 6

Длина: 600 см

Ширина: 300 см

Вес 21 кг

Габариты в упаковке: 125х25х28 см

Полезная информация