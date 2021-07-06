Шатер летний Green Glade садовый тент 1044 4x3 м туристический походный для путешествий туризма
-20%
Шатер летний Green Glade садовый тент 1044 4x3 м туристический походный для путешествий туризма
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290 руб
363 руб
В наличии
Код: 96202854
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Наложенный платеж
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Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 96202854
Основные
|Назначение
|для отдыха
|Форма
|прямоугольная
|Диаметр (ширина) опоры
|25 мм (19 мм)
|Материал крыши
|полиэстер
|Стенки
|-
|Москитная сетка
|+
|Цвет
|белый, зеленый
Размеры и вес
|Длина
|4 м
|Ширина
|3 м
|Высота
|2.5 м
|Вес
|15 кг
Характеристики
Код товара
96202854
Производитель
Green Glade
Состояние
Новое
Срок поставки
1-2 дня
Поставщик
ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, д. 40/2, оф. 86, РБ.
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Группа товаров
26 (93)
Сроки действия скидки
с 06.07.2021 по 09.07.2021
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