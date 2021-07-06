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Основные

Назначение для отдыха Форма прямоугольная Диаметр (ширина) опоры 25 мм (19 мм) Материал крыши полиэстер Стенки - Москитная сетка + Цвет белый, зеленый

Размеры и вес