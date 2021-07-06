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Шатер летний Green Glade садовый тент 1044 4x3 м туристический походный для путешествий туризма
Шатер летний Green Glade садовый тент 1044 4x3 м туристический походный для путешествий туризма ##от компании## 2255 by - онлайн гипермаркет - ##фото## 1
-20%

Шатер летний Green Glade садовый тент 1044 4x3 м туристический походный для путешествий туризма

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290 руб 363 руб
В наличии
Код: 96202854

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Описание

Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 96202854

Основные

Назначение для отдыха
Форма прямоугольная
Диаметр (ширина) опоры 25 мм (19 мм)
Материал крыши полиэстер
Стенки -
Москитная сетка +
Цвет белый, зеленый

Размеры и вес

Длина 4 м
Ширина 3 м
Высота 2.5 м
Вес 15 кг

Характеристики

Код товара
96202854
Производитель
Green Glade
Состояние
Новое
Срок поставки
1-2 дня
Поставщик
ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, д. 40/2, оф. 86, РБ.
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Группа товаров
26 (93)
Сроки действия скидки
с 06.07.2021 по 09.07.2021

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